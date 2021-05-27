Департамент здоровья: за сутки прибавилось 144 случая заражения коронавирусом, умерли два человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 48 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 36 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 45, в Тартумаа — 10, в Пярнумаа — девять и в Пылвамаа — семь новых случаев заражения. В Валгамаа и Вильяндимаа прибавилось по пять, в Вырумаа и Рапламаа — по три, в Ляэне-Вирумаа — два, в Йыгевамаа и Ляэнемаа — по одному новому положительному результату теста. На Хийумаа, в Ярвамаа и на Сааремаа новых случаев заражения не прибавилось. У пяти получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 210,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,5%.

По состоянию на утро 27 мая в больницах находится 147 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 19 пациентов, из которых на управляемом дыхании девять человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 16. Домой выписали 24 человека, восемь человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 6,8% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 107 человек (72%).

За сутки умерло двое зараженных коронавирусом — 76-летняя женщина и 83-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1 244 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 7 834 истории болезни COVID-19 с 7 475 пациентами.

По состоянию на 27 мая выздоровело 122 277 человек. Из них история болезни 80 302 человек (65,7%) завершена, у 41 975 человек (34,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.