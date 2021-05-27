27.05.2021, 07:21
Движение трамваев в направлении Копли возобновилось(1)
По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, в результате аварии конструкция трамвайных путей серьезно пострадала.
”Трамвайные рельсы провалились и их пришлось приподнимать с помощью геополимерного материала. Для восстановления движения трамваев нужно было заполнить, уплотнить и заасфальтировать колею, чтобы избежать сдвига материала после возобновления трамвайного сообщения. Потребовалось также выполнить работы по восстановлению дорожной конструкции и укладке асфальта”, — пояснил Сульг.
К настоящему моменту последствия аварии водопровода ликвидированы. Трамваи маршрутов 1 и 2 курсируют в обычном режиме.