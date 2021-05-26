Процесс пошел: готова детальная планировка новой Таллиннской больницы(7)
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, утверждение детальной планировки Таллиннской больницы является важнейшим этапом на пути реализации проекта.
”В данный момент на финальной стадии находится составление предварительного проекта медицинской технологии Таллиннской больницы и параллельно также проходит международный конкурс поставки по проектированию больницы, — сказал Кылварт. — То есть мы стараемся придерживаться графика, чтобы суметь запустить все подготовительные процессы. Также Европейской комиссией должно быть принято решение относительно финансирования, и государством — относительно дополнительного финансирования. Строительство новой больницы позволит создать целостную больничную организацию и возвести вместо нынешних амортизированных зданий Ида- и Ляэне-Таллиннской центральных больниц новый современный медицинский городок, расположенный по адресу Нарва мнт 129, 129B. Разумеется, в будущем новый комплекс улучшит доступность медицинской помощи и качество лечения как для жителей Таллинна и Харьюмаа, так и всей Эстонии”.
В планировке предусмотрено здание больницы, а также вспомогательных сооружений, в том числе районный центр здоровья, дома с гостевыми квартирами для размещения приглашенных врачей, резидентов и необходимого персонала; научный центр, больница, специализирующаяся на психиатрических заболеваниях и (или) сестринской помощи или больница по уходу, и (или) больница узкого профиля и прочие здания, предлагающие медицинские услуги. Поскольку современное больничное диагностическое и лечебное оборудование крайне чувствительно к вибрациям, застройка участка на Нарвском шоссе планируется на расстоянии 50-60 м от самой улицы.
Детальная планировка составлена с целью сформировать единый участок территории, на котором разместятся общественные здания, или же они расположатся в пропорции — до 10% коммерческой недвижимости и не менее 90% общественных зданий, с правом застройки больничным комплексом высотой до восьми наземных этажей и трех подземных — в общей сложности для строительства до десяти зданий. Также она предусматривает еще три участка земли с транспортным целевым назначением — для расширения имеющихся улиц и еще один грунт с транспортным целевым назначением для строительства улицы Паэкалда.
Территория подземной застройки запланирована по всему периметру главного здания и частично — в случае дополнительных зданий; все планируемые территории подземной застройки будут соединены между собой тоннелями. Максимальная разрешенная высота здания от поверхности земли составляет 38 м, что соответствует абсолютной высоте 84,25 м.
В соответствии с общей планировкой жилых районов Ласнамяэ, вдоль восточного отрезка Нарвского шоссе запланирована территория зеленых насаждений шириной почти в 50 м. Планируемые на этой территории внутренние дороги будут оформлены в виде бульваров, а на углу Нарвского шоссе и ул. Неэмику (со стороны глинта Маарьямяги) запланирован парк. Территорию Таллиннской больницы с севера на юг пересечет пешеходно-велосипедная дорожка, которая соединит дорожки, расположенные на южной и северной ветках Нарвского шоссе. На территории также предусмотрены улицы, которые образуют так называемое поквартальное деление. Однако они будут предназначены скорее для движения обслуживающего больничный комплекс транспорта, а не в качестве общественных дорог.
Владелец территории больницы должен обеспечить доступ общественности к проходящим по этому участку дорогам и парковым территориям. Предусмотрены восемь возможностей заехать на территорию больничного комплекса: два въезда с ул. Неэмику (в том числе для скорой помощи), четыре — с северной части Нарвского шоссе (в том числе выезд для автомобилей скорой помощи) и два — с ответвления, проходящего с севера на юг. В детальной планировке отражено и решение по организации движения, в том числе планирование возможного трамвайного сообщения, а решения, касающиеся дорог, озеленения, парковок и техносетей отражены базово и будут уточняться в ходе составления строительных проектов.
Помимо этого, в детальной планировке обозначены общие условия использования земли и представлены базовые решения, касающиеся благоустройства, озеленения, доступа, парковки и техносетей.
Реализация детальной планировки состоится поэтапно: на первом и втором этапах будут построены Таллиннская больница и Ласнамяэский центр здоровья, на третьем и четвертом, в соответствии с потребностями, появятся корпуса медицинского городка.