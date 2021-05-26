Процесс пошел: готова детальная планировка новой Таллиннской больницы

Детальная планировка составлена с целью сформировать единый участок территории, на котором разместятся общественные здания, или же они расположатся в пропорции — до 10% коммерческой недвижимости и не менее 90% общественных зданий, с правом застройки больничным комплексом высотой до восьми наземных этажей и трех подземных — в общей сложности для строительства до десяти зданий. Также она предусматривает еще три участка земли с транспортным целевым назначением — для расширения имеющихся улиц и еще один грунт с транспортным целевым назначением для строительства улицы Паэкалда.

В планировке предусмотрено здание больницы, а также вспомогательных сооружений, в том числе районный центр здоровья, дома с гостевыми квартирами для размещения приглашенных врачей, резидентов и необходимого персонала; научный центр, больница, специализирующаяся на психиатрических заболеваниях и (или) сестринской помощи или больница по уходу, и (или) больница узкого профиля и прочие здания, предлагающие медицинские услуги. Поскольку современное больничное диагностическое и лечебное оборудование крайне чувствительно к вибрациям, застройка участка на Нарвском шоссе планируется на расстоянии 50-60 м от самой улицы.

”В данный момент на финальной стадии находится составление предварительного проекта медицинской технологии Таллиннской больницы и параллельно также проходит международный конкурс поставки по проектированию больницы, — сказал Кылварт. — То есть мы стараемся придерживаться графика, чтобы суметь запустить все подготовительные процессы. Также Европейской комиссией должно быть принято решение относительно финансирования, и государством — относительно дополнительного финансирования. Строительство новой больницы позволит создать целостную больничную организацию и возвести вместо нынешних амортизированных зданий Ида- и Ляэне-Таллиннской центральных больниц новый современный медицинский городок, расположенный по адресу Нарва мнт 129, 129B. Разумеется, в будущем новый комплекс улучшит доступность медицинской помощи и качество лечения как для жителей Таллинна и Харьюмаа, так и всей Эстонии ”.

Территория подземной застройки запланирована по всему периметру главного здания и частично — в случае дополнительных зданий; все планируемые территории подземной застройки будут соединены между собой тоннелями. Максимальная разрешенная высота здания от поверхности земли составляет 38 м, что соответствует абсолютной высоте 84,25 м.

В соответствии с общей планировкой жилых районов Ласнамяэ, вдоль восточного отрезка Нарвского шоссе запланирована территория зеленых насаждений шириной почти в 50 м. Планируемые на этой территории внутренние дороги будут оформлены в виде бульваров, а на углу Нарвского шоссе и ул. Неэмику (со стороны глинта Маарьямяги) запланирован парк. Территорию Таллиннской больницы с севера на юг пересечет пешеходно-велосипедная дорожка, которая соединит дорожки, расположенные на южной и северной ветках Нарвского шоссе. На территории также предусмотрены улицы, которые образуют так называемое поквартальное деление. Однако они будут предназначены скорее для движения обслуживающего больничный комплекс транспорта, а не в качестве общественных дорог.

Владелец территории больницы должен обеспечить доступ общественности к проходящим по этому участку дорогам и парковым территориям. Предусмотрены восемь возможностей заехать на территорию больничного комплекса: два въезда с ул. Неэмику (в том числе для скорой помощи), четыре — с северной части Нарвского шоссе (в том числе выезд для автомобилей скорой помощи) и два — с ответвления, проходящего с севера на юг. В детальной планировке отражено и решение по организации движения, в том числе планирование возможного трамвайного сообщения, а решения, касающиеся дорог, озеленения, парковок и техносетей отражены базово и будут уточняться в ходе составления строительных проектов.

Помимо этого, в детальной планировке обозначены общие условия использования земли и представлены базовые решения, касающиеся благоустройства, озеленения, доступа, парковки и техносетей.

Реализация детальной планировки состоится поэтапно: на первом и втором этапах будут построены Таллиннская больница и Ласнамяэский центр здоровья, на третьем и четвертом, в соответствии с потребностями, появятся корпуса медицинского городка.