Случайно оказавшийся на берегу Эмайыги мужчина прыгнул в реку и спас сверстника

По словам Стена, когда он заметил нуждающегося в помощи человека, то ни секунду не колебался и прямо в одежде бросился тому на помощь.

"Я не думал о том, что вода может быть холодной, единственной мыслью было то, что я должен вытащить человека из воды. Так как мой дедушка был спасателем, то я довольно хорошо знаю, насколько решающей может быть в этих условиях каждая секунда для попавшего в воду человека", — сказал молодой человек.