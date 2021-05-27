Фирма Эдгара Сависаара накапливает убытки. Куда делись почти 5000 книг?

Экономический отчет за 2019 год Fixor Holding OÜ попал в коммерческий регистр. Из него следует, что оборота у фирмы нет, но расходы на деятельность и основную собственность принесли предприятию убытки в 11 752 евро.

У фирмы также осталось 103 128 евро неразделенной прибыли. Текущие активы составляют всего 6817 евро. То есть, если Эдгар Сависаар захочет забрать прибыль, то это влетит ему в копеечку.

Интересная история с книгами Эдгара Сависаара, которых у него в 2018 году имелось в запасе 11 103 штуки, а в 2019 году осталось лишь 5674 экземпляра. Раз оборота у фирмы не было, соответственно, экс-мэр Таллинна просто раздал их?