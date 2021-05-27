ВИДЕО | Проверьте свои знания на тему безопасности! Маршруты на природе от Спасательного департамента

”Тропы открытий на тему безопасности в первую очередь рассчитаны на молодежь школьного возраста, но взрослые тоже обязательно узнают что-то новое. Поэтому мы призываем семьи проводить свободное время вместе на природе и вспоминать или повторять информацию, которая пригодится для предотвращения несчастных случаев”, — сказала Туули Таавет, советник отдела превенции Спасательного департамента.

Длина каждой тропы в среднем 2-3 километра и пешком её можно прийти примерно за 1.5-2 часа. Задания придуманы на множество разных тем о безопасности, и их можно выполнять как на эстонском, так и на русском языках.

”Те, кто будут проходить эти маршруты, встретятся с заданиями как о пожарной безопасности, так и о водной, электрической, железнодорожной и дорожной безопасности, а также интернет-безопасности. Кроме этого можно будет проверить свои умения в оказании первой помощи и знания о психическом здоровье. Также можно будет узнать о том, как вести себя, если встретил дикое животное”, — объяснила Таавет.

Встать на путь безопасности легко: нужно зарегистрироваться в качестве игрока на сайте экологического просвещения. Там можно выбрать понравившуюся трассу в подходящем для вас уезде.

”Мы советуем отправляться по этим маршрутам вместе с семьёй или друзьями. С собой обязательно возьмите хорошее настроение, удобную и подходящую по погодным условиям спортивную одежду и полностью заряженное устройство, на котором будет включен GPS”, — пояснила Туули Таавет и напомнила всем, что и на этой тропе следует помнить о безопасности. ”Хоть во время прохождения тропы и надо будет время от времени смотреть карту и заглядывать в смарт-устройство, также следует следить за дорогой, чтобы не попасть в опасную ситуацию. Безопасность начинается с каждого из нас и никак иначе!”

Темы и задания для троп безопасности были составлены Спасательным департаментом, Транспортным департаментом, Департаментом полиции и погранохраны, Elektrilevi, Красным крестом, Департаментом окружающей среды, Operation Lifesaver Estonia (OLE), Кайтселийт и НКО Peaasjad.