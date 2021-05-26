Госсуд даст оценку приговору Вячеславу Гулевичу по делу о драке в тюрьме

Казус в том, что этот срок был добавлен к назначенному Гулевичу наказанию в виде 8 лет заключения по другому делу, но тот приговор еще не вступил в законную силу.

"Мы добиваемся того, чтобы Государственный суд оценил правомерность вынесения решения окружного суда в связи со сложившейся ситуацией. На мой взгляд, ситуация сложилась парадоксальная. Человека признали виновным и назначили наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, хотя рассмотрение второго дела Вячеслава Гулевича еще не закончено. По моей оценке, применять наказание в виде 8 лет заключения на данном этапе было невозможно. Я все эти обстоятельства изложил и попросил Госсуд дать им правовую оценку", — сказал защитник Гулевича, присяжный адвокат Владимир Садеков в беседе с корреспондентом rus.err.ee.