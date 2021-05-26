За сутки в Эстонии выявлено 185 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 73 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 49 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 50, в Валгамаа — 11, в Пярнумаа — 10, в Вильяндимаа — девять, в Вырумаа и Тартумаа — по семь новых случаев заражения. На Сааремаа прибавилось пять, в Пылвамаа — три, в Йыгевамаа, Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа — по два, в Рапламаа — один новый положительный результат теста. На Хийумаа и в Ляэнемаа новых случаев заражения не прибавилось. У троих получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 222,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,7%.

По состоянию на утро 26 мая в больницах находится 166 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 22 пациента, из которых на управляемом дыхании 12 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 10. Домой выписали 16 человек, 16 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 6,8% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 67 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 116 человек (69%).

За сутки умер один зараженный коронавирусом — 80-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1 242 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 7 802 истории болезни COVID-19 с 7 443 пациентами.

По состоянию на 26 мая выздоровело 121 919 человек. Из них история болезни 80 061 человек (65,7%) завершена, у 41 858 человек (34,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.