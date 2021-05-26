В первом квартале объем строительства в Эстонии сократился

Строительные предприятия Эстонии построили на 593 млн евро, из них зданий — на 441 млн евро и сооружений — на 152 млн евро. По сравнению с первым кварталом прошлого года зданий построено на десятую часть меньше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т.п.) — на 4% больше.

”На местный строительный рынок больше всего повлияло уменьшение объема строительства зданий, и прежде всего в связи с сокращением ремонтных и реконструкционных работ. Однако рост объемов строительства сооружений вызван именно проведением ремонтных и реконструкционных работ”, — пояснила ведущий аналитик Департамента статистики Мерике Синисаар.

Объём строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, за год уменьшился на 15% — там меньше строилось как зданий, так и сооружений. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составила в общем объёме строительства в этом году 6%, а годом ранее — 7%.

По данным Регистра строений, выдано 1701 разрешение на эксплуатацию новых жилых помещений, или почти столько же, что и год назад. Больше всего нового жилья построено в Таллинне, в близлежащих к столице волостях и в Тартуском уезде.

Спрос на новое жилье по-прежнему сохраняется. Разрешение на строительство было выдано на постройку 2089 жилых помещений — это на 3% больше, чем годом ранее. Наиболее предпочтительным типом жилья по-прежнему остаются квартирные дома.

Разрешение на эксплуатацию получили также 302 нежилых помещения с полезной площадью 174 000 квадратных метра. Больше всего прибавилось новых складских, транспортных и промышленных площадей. В сравнении с прошлым годом уменьшилась как площадь разрешенных к эксплуатации нежилых помещений, так и объём их строительства.