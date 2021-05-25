Мошенники опять обманули русскоязычных жителей Эстонии на тысячи евро. Теперь через Viber

На этот раз жертвами стал один Нарва-Йыэсуу и двое жителей Нарвы. Им позвонил говорящий по-русски мужчина, представившийся сотрудником банка, и сказал, что на их банковских счетах были произведены подозрительные транзакции и для защиты счета нужно ввести на телефоне коды Smart-ID.

Таким образом со счета жительницы Нарва-Йыэсуу было снято 4700 евро, со счета жительницы Нарвы и ее сына — 2 860 евро и со счета другой жительницы Нарвы 1930 евро.

По крайней мере в двух случаях код номера был заграничным и поступи звонок в мессенжер Viber. Звонивший говорил по-русски. Остальные обстоятельства уточняются.

В связи с этим правоохранительные органы напоминают, что банк никогда не запрашивает у клиентов их данные по телефону или через мессенджеры и не входит дистанционно за клиента в его интернет-банк.

С июля прошлого года при помощи такой схемы мошенники сняли с банковских счетов жителей Эстонии около 600 000 евро.