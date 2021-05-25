В Маарду на месте Народного дома построят культурный центр. Объявлен конкурс идей

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, маардусцы и творческие коллктивы уже давно ждут нового центра культуры, и конкурс идей — это первый шаг в направлении создания такого центра. ”В результате проведения архитектурного конкурса идей мы надеемся получить к 7 сентября этого года лучшее архитектурное видение, которое учитывало бы потребности планируемого культурного центра и соответствовало современным требованиям”, — сказал мэр

В рамках конкрурса необходимо провести анализ, на основе которого представить продуманное комплексное видение нового культурного центра Маарду, предложение по строительству зданий на уровне идейного проекта. На основе комплексного идейного проекта будет осуществляться процесс проектирования и строительства с целью создания культурного центра, отвечающего современным требованиям с точки зрения строительства, функциональности и визуального оформления.

Архитектурное решение здания культурного центра должно быть современным, соответствовать высоким стандартам и улучшать внешний вид и функциональность окружающей территории, с оптимальными затратами на строительство. На территории следует запланировать небольшую городскую площадку с флагштоками, где можно будет проводить городские мероприятия (например, День независимости Эстонии и др.).

При составлении эскизного решения следует учитывать потенциальное максимальное использование центра, планировать помещения мультифункционального назначения. При планировании помещений культурного центра следует взять за основу закрытую площадь нетто 2800 м2.

В культурном центре в числе прочего должны быть большой зал на 400 человек, малый зал на 100 человек, хореографический зал, зал хорового пения, студио для вокала и танца, помещение оркестра/ансамбля/хранилище инструментов, помещения для кружков по интересам (мин. 2 шт), многофункциональные помещения для культурных обществ Маарду (мин. 5 шт.), а также помещения для кафе и музея Маарду (са 100 м2)