Профессора ТУ: коронавирус — сезонный вирус. Сейчас снова наступил спад

”Очень сильно снизился и процент положительных тестов, количество пациентов в больницах и число смертей от коронавируса. Все это подтверждает, что ослабление ограничений сейчас обосновано”, — отметила Фишер.

Меритс в свою очередь добавил, что в прошлом году спад произошел примерно в это же время. По его словам, вирусы верхних дыхательных путей являются сезонными во всех климатических условиях.

При этом в отличие от сезонного гриппа SARS-CoV2 даже в неоптимальных условиях распространяется достаточно эффективно и не исчезает самостоятельно. ”Для того, чтобы взять вирус под контроль, необходимо применять дополнительные меры. До настоящего момента это были различного рода ограничения, далее это будет вакцинация большинства населения”, — сказал он.

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