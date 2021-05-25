Президент Кальюлайд направляется с государственным визитом в Австрию

”Настоящий визит в большой степени посвящен темам цифрового и зеленого поворота. Эстония уже в основном прошла цифровой поворот и сейчас делится своим опытом с другими государствами. Австрия, в свою очередь, одна из передовых стран Европейского союза в области климатических амбиций и зеленого поворота. Объединив свои знания и опыт, мы вместе можем предложить разумные и жизнеспособные решения. Поэтому многие предприятия Эстонии заинтересованы в австрийском рынке и работающих там партнерах”, — сказал советник Президента Республики по международным отношениям Лаури Куузинг.

Главу Эстонского государства в ходе государственного визита сопровождает делегация, в которую входят министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть и председатель комиссии Рийгикогу по международным отношениям Марко Михкельсон. Кроме того, главу государства сопровождает бизнес-делегация из 11 человек, в которую входят представители предприятий сферы умного транспорта и логистики.

Глава государства встретится в ходе визита с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, президентом Национального совета Вольфгангом Соботкой, Федеральным канцлером Себастьяном Курцем и мэром Вены Микаэлем Людвигом. В рамках визита пройдет эстонско-австрийский экономический форум с участием глав государств. Президент Кальюлайд посетит предприятие Heinzel Group Holding, в концерн которого входит и эстонский завод по производству массы из осиновой древесины Estonian Cell, а также предприятие по производству лекарств для онкологических больных Boehringer Ingelheim.

В четверг утром пройдут дебаты президента Кальюлайд и президента Ван дер Беллена, в которых в качестве модератора выступит представитель Европейской комиссии в Австрии Мартин Сельмайер. Темой дебатов станут стоящие перед Европой вызовы после пандемии. Сами дебаты, которые начнутся 27 мая в 11.45 по эстонскому времени, можно будет посмотреть здесь: Debatten zur Zukunft Europas – YouTube