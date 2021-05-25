Разрыв в уровне вакцинации разделит Эстонию надвое

Эстония всё более явственно разделяется на две части: регионы с большим и меньшим охватом вакцинацией. Уровень вакцинации может даже в соседних самоуправлениях различаться в два раза, при этом обращает на себя внимание, что низкий уровень вакцинации отмечается преимущественно в регионах с русскоязычным населением.

Осенью, когда все желающие получат оба компонента вакцины, третья волна COVID-19 может ударить больнее всего по тем районам, где меньше вакцинированных. Увидим ли мы ситуацию, когда в одном конце Эстонии будет продолжаться обычная жизнь, в то время как в другом конце будут зашкаливать показатели заболеваемости и вводиться ограничения?