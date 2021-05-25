В Эстонии вакцинацию от коронавируса прошли 42 000 иностранных граждан

Как минимум одну дозу получили 27 372 иностранных граждан и 14 651 лиц без гражданства, то есть обладатели серых паспортов. Всего в Эстонии почти 69 000 серопаспортников, а значит пятая часть из них получили дозу вакцины.

Что касается граждан других стран, то неважно, находятся ли они в Эстонии на постоянной основе или временно, работают здесь или учатся — если у них есть свой личный код, то они могут записаться на вакцинацию на портале digilugu.ee или по номеру телефона 1247.

По состоянию на 25 мая, как минимум одну дозу вакцины получили 442 089 человек, соответственно десятая часть из них были иностранными гражданами.

Если же у вас нет личного кода, то можно сделать следующее:

На сайте https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/ найти ближайший пункт вакцинации, связаться с ними и забронировать время.

Позвонить на номер 1247, где собирают все информацию об иностранных гражданах без личного кода, которые желают вакцинироваться, и передают ее центру здоровья Qvalitas. С вами свяжутся из центра и предложат время для вакцинации.