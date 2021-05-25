В реке Эмайыги найден труп мужчины(1)
Сезон рыбной ловли в самом разгаре, но, к сожалению, он принес не только радость от рыбалки, но и ряд трагических происшествий — с начала года и до настоящего времени 7 рыбаков оставили свои жизни в воде. Всего в этом году утонули 15 человек.
”Если посмотреть на несчастные случаи, которые происходили с рыбаками, то причины были очень разные. Были происшествия, когда лодка перевернулась и упавший в холодную воду человек, не смог выбраться на берег. Также причиной несчастного случая была попавшая в рыболовные штаны вода. В нескольких случаях рыбалка трагично закончилась из-за употребления алкоголя”, — говорит руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс.
Саареметс напоминает всем рыбакам, что очень важно ещё до самой рыбалки убедиться в безопасности и ознакомиться с особенностями водоема, особенно если вы будете рыбачить далеко от привычного места. ”При ловле рыбы в незнакомом месте человек не может оценить его природные особенности, и для того, чтобы произошло несчастье, достаточно лишь мгновения. Поэтому стоит посоветоваться с местными рыбаками, которые знают тончайшие нюансы водоёма”, — подчеркнул он. Также нужно учитывать погодные условия и в случае сильного ветра или неясной погоды стоит оставаться на берегу.
Кроме основной подготовки не нужно забывать и о простых предосторожностях — при использовании лодки обязательно нужно надевать спасательный жилет. Нужно следить за тем, чтобы жилет был правильно надет и закреплён — только так он поможет. Учитывать нужно и то, что погода может быть прохладной, а вода ещё холоднее и для того, чтобы замёрзнуть, хватит десяти минут. Используя резиновые рыболовные штаны стоит учитывать то, что на мелководье они отличные помощники, но на глубине — если пройдёт лёгкая волна или если рыбак споткнётся, то в штаны попадёт вода, из-за чего они превратятся в плавучий буй. В штаны затекает вода, а снизу в них остаётся воздух, который поднимает ноги наверх и может неожиданно перевернуть рыбака головой вниз. В этом случае удержаться на воде и самостоятельно выбраться из воды будет очень сложно, а то и вовсе невозможно.
Виктор Саареметс подчёркивает, что несчастье может произойти и с самым опытным рыбаком, и осторожность никогда не бывает лишней. ”Безопасность начинается с каждого из нас и необходимо соблюдать осторожность, чтобы минимизировать риск несчастного случая. Если есть возможность, стоит пойти на рыбалку с товарищем — тогда рядом есть кто-то, кто может помочь и спасти от худшего в случае необходимости”, — сказал он.