Эстонские предприниматели пока еще не сворачивают свой бизнес в Беларуси, но риск стал очень велик

Инвестировавшие в Беларусь эстонские предприниматели пока не спешат отрекаться от своих деловых интересов, однако признают — вчерашний инцидент с самолетом и арест активиста Романа Протасевича поставят под вопрос дальнейшее ведение бизнеса.

По словам Сасса, последние события он обсуждал также с коллегами и друзьями, которые недавно приехали из Беларуси: ”Мы достигли стадии, когда люди не видят альтернативы, кроме как покинуть страну. Десятки тысяч работников уже покинули страну. Талантам оставаться там очень рискованно. Поэтому очень сложно оправдать решение об инвестировании в компанию, в которой значительная часть сотрудников работает в Беларуси”.

Напомним, что 23 мая самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, принудительно посадили в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. На борту самолета находился оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич, который был задержан властями Беларуси после приземления самолета.

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