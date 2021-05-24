Лутсар: масочный режим может быть отменен с 7 июня

По словам Лутсар, совет обсудил в понедельник эпидемиологическую ситуацию и счет, что прямо сейчас масочный режим отменить нельзя. Еще предстоит оценить влияние уже принятых решений на показатели заболеваемости. Речь идет о числе заболевших и нагрузке на больницы. Поэтому к вопросу отмены масочного режима совет вновь вернется в следующий понедельник.

В то же время, по мнению Лутсар, есть вероятность отмены обязанности носить маски с 7 июня. "Если продолжится тенденция спада, и ситуация не ухудшится, то с 7 июня, видимо, масочный режим можно отменить".

"Мы очень надеемся, что за эти две недели значительно увеличится и число вакцинированных, особенно среди более старшего поколения", — добавила Лутсар.

Лутсар также сказала, что если вакцинация пойдет хорошо и новых штаммов коронавируса не появится, то осенью третья волна COVID-19 не случится.

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