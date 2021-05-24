Депутатская группа Рийгикогу по связям с Беларусью осудила задержание Романа Протасевича

"Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Беларусью осуждает очередной акт нарушения прав человека со стороны властей Беларуси, в ходе которого вчера, 23 мая, в Минске заставили экстренно приземлиться самолет Ryanair, осуществлявший прямой рейс из Афин в Вильнюс. За этим последовало задержание в аэропорту политика оппозиции Романа Протасевича. Также мы осуждаем задержание в Беларуси супруги Романа Протасевича.

Депутатская группа по парламентским связям с Беларусью решительно придерживается мнения, согласно которому режим Лукашенко в очередной раз проигнорировал международное право и свободу прессы, а также продолжает попытки усмирить голоса оппозиции, используя радикальные меры. Поведение властей Беларуси — неприемлемо.

Мы обращаемся к правительству Эстонской Республики с просьбой ясно выразить свою позицию и дать сигнал на предстоящем заседании Европейского совета о применении возможных санкций в отношении режима в Беларуси. Также мы призываем все свободные и демократические государства ясно выразить свою позицию об осуждении действий властей Беларуси и ввести возможные санкции для осуждения подобных действий.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, принудительно посадили в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. По поручению Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета, в котором летел Протасевич, в небо был поднят истребитель. На борту самолета находился оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич, который был задержан властями Беларуси.

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