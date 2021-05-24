Лучшей ученической фирмой стала Spotter. Она производит устройства для обнаружения дисков для диск-гольфа

Продукт ученической фирмы Spotter собирается из различных существующих компонентов. Он крепится к диску и позволяет быстро найти его с помощью GPS или голоса. Устройство напрямую подключается к мобильному телефону через приложение.

Керсти Лоор, директор инициировавшей программу ученических фирм организации Junior Achievement Eesti, отметила, что победу Spotter принесла в первую очередь сильная и сплоченная команда, сумевшая преодолеть все трудности и понимающая, как должно работать предприятие. ”Конечно, у них есть и интересный технический продукт, над разработкой которого молодые люди упорно трудились”, — пояснила Лоор.

”В этом году было необычайно много технических решений. Например, занявшая третье место компания UltraLink, производящая дверные ручки, убивающие бактерии с помощью ультрафиолета, даже подала заявку на патент. В любом случае у жюри не было сомнений в выборе тройки лучших — споры шли лишь о точном порядке победителей”, — сказала Керсти Лоор.

Второе место заняла Luffa, ученическая фирма из гимназии Хьюго Треффнера, которая производит минималистичные и экологичные средства для мытья тела и посуды. Губки из люфы и льняного фетра разлагаются в компосте за 30 дней.

Народным фаворитом оказалось общество девочек Ehe Kild из гимназии Густава Адольфа, занимающееся изготовлением украшений ручной работы из собранного на природе мусора.

Лучшую ученическую фирму Эстонии выбирали уже 26 раз. Победитель будет представлять Эстонию в конкурсе на звание лучшей ученической фирмы Европы, где в прошлые годы эстонские школьники трижды занимали первые места и несколько раз оказывались на подиуме среди сильнейших.

На конкурсе также было вручено несколько специальных наград:

Специальная награда за командную работу — Frisk

Награда за устойчивое развитие и стратегию продаж — Seenix

Специальная награда ”Ready for Work” — Speculo

Специальная награда за умное решение проблем — Kontekst

Специальная награда за будущий потенциал — Konnekt

Специальная награда для инновационной и амбициозной ученической фирмы — Kärri

Лучшая ученическая фирма в сфере продуктов питания — Meemehed

Специальная награда за интеллектуальную собственность — Ultralink

Самый удобный интернет-магазин ученической фирмы — Meemehed

Лучший интернет-магазин ученической фирмы — Kontekst