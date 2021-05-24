Председатели комиссий по иностранным делам осуждают угрозы насилия по отношению к гражданскому самолету в воздушном пространстве Беларуси

”Мы как председатели комиссий по иностранным делам парламентов наших государств решительно осуждаем угрозу насилия в отношении гражданского самолета, находившегося в воздушном пространстве Беларуси. Использование истребителей для перехвата гражданского рейса Ryanair — это пиратское нападение на маршруте между двумя государствами-членами НАТО и ЕС. Такое безответственное поведение поставило под угрозу жизни пассажиров и членов экипажа. Это — напоминание того, что действующее правительство Беларуси находится у власти незаконно.

Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) незамедлительно расследовать это очевидное нарушение свободы перемещения между государствами и создание угрозы воздушному судну.

До момента предоставления ИКАО доклада мы призываем приостановить действие полномочий Беларуси в организации и запретить полеты над воздушным пространством Беларуси, включая полеты в страну и из страны. Очевидно, что действующие власти Беларуси не заботятся о безопасности наших граждан и им нельзя доверять в вопросах защиты прав граждан. Этот акт государственного терроризма и похищение — угроза для всех, кто путешествует на территории Европы и за ее пределы. Он не должен остаться без ответа.

Мы призываем страны НАТО и ЕС ввести санкции в отношении режима Лукашенко и отстранить его от возможности пользоваться Интерполом и другими международными организациями для дальнейших атак на демократию в Европе. Мы призываем провести свободные выборы под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы призываем незамедлительно и без условий освободить Романа Протасевича и других политических заключенных.

Тирании нет места на территории Беларуси или Европы. Это угроза не только гражданам страны, но и миллионам людей по всему миру”.