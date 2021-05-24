Керсти Кальюлайд: захват самолета — что-то новенькое даже для арсенала опытного диктатора

Вчера в Минске задержали бывшего главреда протестного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Его сняли с борта самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске после сообщения о "минировании". Перед посадкой самолет сопровождал истребитель.

"Государственный теракт, который не скрывали, захват самолета — это что-то новенькое даже для арсенала опытного диктатора. Остальной мир должен перестать мягко обращаться с белорусским режимом, и мы должны использовать все имеющийся мирные средства для оказания давления на этот режим. Вчерашний инцидент, который поставил под угрозу жизни 171 пассажира и в результате которого с борта выкрали как минимум двух человек, не должен остаться безнаказанным", — заявила президент Кальюлайд.

Главы стран Балтии призывают к немедленному освобождению задержанных, закрытию воздушного пространства Беларуси и прекращению авиасообщения, а также введению действенных санкций против организаторов этого теракта и белорусского режима.

"К сожалению, ни один гражданин Евросоюза больше не может считать Беларусь безопасным регионом ни на суше, ни в воздухе. Поэтому я считаю разумным прекратить любой транзит через Беларусь. Как и санкции, это повлияет, несомненно, и на страны ЕС, наших предпринимателей и людей, но мы не можем рисковать их жизнями. Вчерашний день показал, что опасность реальна", — добавила Кальюлайд.