В Копли начинаются строительные работы в парке Сюста

На первом этапе работ в парке будет установлено освещение и перестроены электро- и коммуникационные системы.

”В 2018 году местные жители могли участвовать в сборе идей. По его итогам выяснилось, что люди хотят оставить парк природным. Поэтому в парке не будет аттракционов, и Сюста останется зеленой зоной отдыха, где будут обустроены дорожки, освещение и обновлена городская мебель, чтобы было удобней наслаждаться обстановкой”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

На время работ парк станет строительной площадкой, поэтому там нельзя ходить и следует соблюдать временные ограничения движения.

В ходе работ будет благоустроена территория в примерно шесть гектаров. Дорожки в парке будут проходить по уже имеющимся тропам, также предусмотрены тропинки со скошенной травой. На проходящей по парку диагонально дороге от улицы Сюста до Морской академии будет сделана асфальтированная дорожка шириной в три метра. Остальные дороги в парке будут покрыты гранитной крошкой, а их траектория и ширина будет зависеть от близлежащего озеленения. Минимальная ширина дороги в парке — 1,5 метра. В парке будет установлено LED-освещение, а также места для отдыха со скамейками, мусорными урнами стойками для велосипедов. Также в парке будут установлены игровые элементы для скейтбордистов и велосипедистов и стол для настольного тенниса.

Перед Эстонской Морской академией TalTech расположится площадка, покрытая гравием. Площадка будет обустроена для отдыха работников университета и студентов. С краю будет сделана парковка с гравийным покрытием на 12 автомобилей. Парковки возле разворота трамвая и улицы Калури будет ликвидирована. На месте парковки у улицы Калури будет сделана парковка для велосипедов и зона отдыха.

Вместе с благоустройством парка будет реконструирована конечная остановка общественного транспорта ”Копли” и асфальт на поворотном круге транспорта. На остановке будет установлен новый павильон ожидания и положено дорожное покрытие Confalt.

Парк спроектировало предприятие AB Artes Terrae OÜ. Работы по реконструкции парка заказал Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, проектную документацию сделало RoadPlan OÜ и архитектурно-ландшафтное решение AB Artes Terrae OÜ.