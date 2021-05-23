WRC. Эванс выиграл ралли Португалии, Сордо – 2-й, Ожье – 3-й
Экс-чемпион мира эстонец Отт Тянак в субботу сошел с дистанции и не сумел побороться за очки. В общем зачете чемпионата Тянак отстает от лидера — Себастьяна Ожье, показавшего в Португалии 3-й результат, на 34 очка.
Чемпионат мира по ралли
Ралли Португалии
20-23 мая 2021 года
Топ-10
1. Элфин Эванс (”Тойота”) — 3:38.26,2
2. Дани Сордо (”Хендэ”) +28,3
3. Себастьян Ожье (”Тойота”) +1.23,6
4. Такамото Катцута (”Тойота”) +2.28,4
5. Гас Гринсмит (”Форд”) +4.52,7
6. Адриен Фурмо (”Форд”) +5.03,4
7. Эсапекка Лаппи (”Фольксваген”) +9.37,2
8. Теему Сунинен (”Форд”) +11.20,0
9. Мадс Остберг (”Ситроен”) +12.01,5
10. Николай Грязин (”Фольксваген”) +12.35,8
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Себастьян Ожье — 79 очко
2. Элфин Эванс — 77
3. Тьерри Невилль — 57
4. Отт Тянак — 45
5. Калле Рованпера — 41