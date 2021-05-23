WRC. Эванс выиграл ралли Португалии, Сордо – 2-й, Ожье – 3-й

Экс-чемпион мира эстонец Отт Тянак в субботу сошел с дистанции и не сумел побороться за очки. В общем зачете чемпионата Тянак отстает от лидера — Себастьяна Ожье, показавшего в Португалии 3-й результат, на 34 очка.