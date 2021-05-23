23.05.2021, 17:59
Евгений Криштафович: не пускайте белорусские самолеты в воздушное пространство ЕС(15)
Foto: Karin Kaljuläte
Руководитель Центра европейских инициатив Евгений Криштафович высказался на своей странице в Facebook о ситуации с Романом Протасевичем (подробнее о ситуации читайте здесь).
Предварительные инструменты по регулированию ситуации, которые нужно внедрить незамедлительно:
- вся белорусская территория должна быть признана запретной зоной для международных самолетов;
- не пускайте белорусские самолеты в воздушное пространство ЕС.
После этого в международном суде следует начать делопроизводство против диктатора Лукашенко и при необходимости принять решение без его участия.