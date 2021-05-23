Самолет с основателем NEXTA Романом Протасевичем на борту вынудили сесть в Минске вместо Вильнюса. Теперь блогеру грозит смертная казнь

В воскресенье редакция Delfi получила письмо от читателя, в котором говорилось, что самолет Ryanair, летевший в Вильнюс из Афин, приземлился в Минске, а экипаж ничего не объяснил пассажирам, только велел им "сидеть и ждать". Читатель упомянул, что самолетом домой из Афин летит с дочерью и женой.

"Насколько мне известно, между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт. Самолет в настоящее время успешно приземлился. Другой официальной информации у нас нет", — сказала Л. Бейшине Delfi. Собеседница отметила, что пока не знает, когда и как пассажиры самолета доберутся до Литвы. Информация из Минска пока не поступила. Пресс-секретарь министра иностранных дел Витауте Шмайжите сообщила, что в настоящее время ведется работа с посольством. Официальной информации о том, почему самолету пришлось приземлиться в Минске, не предоставлено. "Мы знаем о самом факте, работаем с посольством и как только у нас будет четкая информация — мы ее опубликуем", — заверила В. Шмайжите.