За рубежом
23.05.2021, 15:07

Самолет с основателем NEXTA Романом Протасевичем на борту вынудили сесть в Минске вместо Вильнюса. Теперь блогеру грозит смертная казнь

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Screenshot YouTube
Рейс Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании, сообщает Onliner со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Телеграм-канал NEXTA сообщает, что на борту находился их бывший главный редактор Роман Протасевич. Советник Светланы Тихановской Франтишек Вечерко подтвердил Onliner эту информацию.

Перед вылетом Протасевич сообщил, что заметил за собой слежку.

Провластный телеграм-канал ”Пул Первого” сообщает, что по поручению президента страны Александра Лукашенко для сопровождения самолета после сообщения о минировании в небо подняли истребитель. ”Сейчас МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой”, — говорится в посте.

Сам Telegram-канал NEXTA сообщает о задержании Протасевича. МВД Белоруссии подтверждает информацию о его задержании - соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

В Беларуси Протасевич и другой создатель NEXTA Степан Путило внесены в список террористов. Им может грозить смертная казнь. Кроме того, на Протасевича заведено уголовное дело об организации массовых беспорядков.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская — о захвате Романа Протаcевича на борту Ryanair

”Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолёта — ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича.

Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь.

Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.

С сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности. Ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных”.

"Команду принять в Минске самолет авиакомпании Ryanair, в отношении которого поступило сообщение о минировании, дал лично Александр Лукашенко, сообщает телеграм-канал ”Пул Первого”.

Несколько другую версию произошедшего озвучивает RusDelfi.lt.

В воскресенье редакция Delfi получила письмо от читателя, в котором говорилось, что самолет Ryanair, летевший в Вильнюс из Афин, приземлился в Минске, а экипаж ничего не объяснил пассажирам, только велел им "сидеть и ждать". Читатель упомянул, что самолетом домой из Афин летит с дочерью и женой.

Delfi связался с руководителем отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта Линой Бейшене.

"Насколько мне известно, между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт. Самолет в настоящее время успешно приземлился. Другой официальной информации у нас нет", — сказала Л. Бейшине Delfi. Собеседница отметила, что пока не знает, когда и как пассажиры самолета доберутся до Литвы. Информация из Минска пока не поступила. Пресс-секретарь министра иностранных дел Витауте Шмайжите сообщила, что в настоящее время ведется работа с посольством. Официальной информации о том, почему самолету пришлось приземлиться в Минске, не предоставлено. "Мы знаем о самом факте, работаем с посольством и как только у нас будет четкая информация — мы ее опубликуем", — заверила В. Шмайжите.

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