Самолет с основателем NEXTA Романом Протасевичем на борту вынудили сесть в Минске вместо Вильнюса. Теперь блогеру грозит смертная казнь(142)
Перед вылетом Протасевич сообщил, что заметил за собой слежку.
Провластный телеграм-канал ”Пул Первого” сообщает, что по поручению президента страны Александра Лукашенко для сопровождения самолета после сообщения о минировании в небо подняли истребитель. ”Сейчас МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой”, — говорится в посте.
Сам Telegram-канал NEXTA сообщает о задержании Протасевича. МВД Белоруссии подтверждает информацию о его задержании - соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.
В Беларуси Протасевич и другой создатель NEXTA Степан Путило внесены в список террористов. Им может грозить смертная казнь. Кроме того, на Протасевича заведено уголовное дело об организации массовых беспорядков.
Лидер оппозиции Светлана Тихановская — о захвате Романа Протаcевича на борту Ryanair
”Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолёта — ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича.
Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь.
Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.
С сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности. Ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных”.
"Команду принять в Минске самолет авиакомпании Ryanair, в отношении которого поступило сообщение о минировании, дал лично Александр Лукашенко, сообщает телеграм-канал ”Пул Первого”.
Несколько другую версию произошедшего озвучивает RusDelfi.lt.
В воскресенье редакция Delfi получила письмо от читателя, в котором говорилось, что самолет Ryanair, летевший в Вильнюс из Афин, приземлился в Минске, а экипаж ничего не объяснил пассажирам, только велел им "сидеть и ждать". Читатель упомянул, что самолетом домой из Афин летит с дочерью и женой.
Delfi связался с руководителем отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта Линой Бейшене.
"Насколько мне известно, между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт. Самолет в настоящее время успешно приземлился. Другой официальной информации у нас нет", — сказала Л. Бейшине Delfi. Собеседница отметила, что пока не знает, когда и как пассажиры самолета доберутся до Литвы. Информация из Минска пока не поступила. Пресс-секретарь министра иностранных дел Витауте Шмайжите сообщила, что в настоящее время ведется работа с посольством. Официальной информации о том, почему самолету пришлось приземлиться в Минске, не предоставлено. "Мы знаем о самом факте, работаем с посольством и как только у нас будет четкая информация — мы ее опубликуем", — заверила В. Шмайжите.