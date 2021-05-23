Значительно ослаблены ограничения: читайте, что изменится с понедельника

С завтрашнего дня разрешается посещать заведения общественного питания. При этом должна соблюдаться фиксированная заполняемость помещения — 50%. За одним столом может сидеть до шести человек. Для клиентов двери должны быть закрыты в 22:00.

На открытых площадках предприятий общественного питания можно по-прежнему есть и пить на месте (до 10 человек за одним столом), при этом может быть заполнено до 50% открытой площадки. Как и внутренние помещения, открытые площадки должны быть закрыты для посетителей после 22:00.

Находясь в помещениях, нужно соблюдать правило: до 50% заполняемости на комнату. При передвижениях следуйте правилу 2+2 и носите маску в помещении.

Разрешено находиться в помещениях музеев и выставок, а также на мероприятиях с сидячими местами, таких как театры, кинотеатры, конференции, а также богослужения или другие общественные религиозные службы, при условии, что заполняемость не превышает 50%. В залах с фиксированной посадкой количество участников будет ограничено до 200, за исключением исполнителей и людей, участвующих в мероприятии, которые не находятся в непосредственном контакте с посетителями. Мероприятия должны закончиться не позднее 22:00.

24 мая могут проводиться внутренние консультации и экзамены по тематике образования по интересам. В значительной степени изменение коснулось музыкальных школ, которые должны сдавать выпускные и вступительные экзамены.

С 24 мая разрешены консультации по обучению в помещении при условии участия не более 10 человек, включая репетитора. Групповые ограничения на экзамены, связанные с образованием по интересам, отсутствуют. Но при организации экзаменов необходимо учитывать требование: заполняемость комнаты — 25%. С 31 мая это ограничение не будет распространяется на экзамены. Все участники в возрасте от 12 лет и старше должны носить маски при проведении обучения по интересам в помещении.

Сауны, спа, бассейны и водные центры откроются для приема посетителей 31 мая при условии, что их заполняемость не превышает 50 % и что в помещении одновременно находится не более 200 человек. Также действует правило 2 + 2. Заведения должны быть открыты до 22:00.