ФОТО | Из-за задержки рейса в Таллинн пассажирам пришлось переночевать в аэропорту Хельсинки

”Пассажиры, прибывающие с Крита, сидели на корточках в аэропорту Хельсинки без еды и воды, потому что из-за тумана они не могли приземлиться в Таллинне”, — рассказал Delfi читатель, поделившийся фотографиями. На фотографиях путешественники спят на скамейках, используя рюкзаки вместо подушки. Известно, что среди пассажиров находится главный редактор Postimees Март Раудсаар.