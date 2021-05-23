ФОТО | В Ярвамаа водитель Audi не справился с управлением и врезался в дерево

По предварительным данным, в полицию поступило сообщение о мчащейся на высокой скорости Audi, патруль начал поиски нарушителя. Описываемая машина была замечена на трассе Пярну-Раквере. Когда Audi проехала мимо полицейской машины в Мяо в направлении Пайде, патрульные развернулись и двинулась за Audi.

Через какое-то время произошла авария. Водитель, ехавший на большой скорости, не справился с управлением, отклонился вправо и врезался в дерево.

В машине находился только водитель, он получил травмы и был доставлен в больницу для осмотра. По словам очевидцев, водитель мог быть в нетрезвом состоянии, но точный результат станет известен после получения результатов экспертизы.