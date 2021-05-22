ГАЛЕРЕЯ | В центре Таллинна прошел пикет в поддержку Палестины

"Наша задача была такой: хотели рассказать людям об этой теме и выразить солидарность палестинцам, которые сейчас страдают", — сказала одна из организаторов Кристи Окба. "На место пришли люди с разным бэкграундом, эстонцев было около 60-70%, остальные были других национальностей. Всего пришло около ста человек. Я рада, что не было большого скопления людей".