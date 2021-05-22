22.05.2021, 16:40
ГАЛЕРЕЯ | В центре Таллинна прошел пикет в поддержку Палестины(38)
Сегодня после обеда в парке Таммсааре состоялся пикет в поддержку жителей Палестины. По словам организатора, на мероприятие пришло около 100 человек и все прошло спокойно.
"Наша задача была такой: хотели рассказать людям об этой теме и выразить солидарность палестинцам, которые сейчас страдают", — сказала одна из организаторов Кристи Окба. "На место пришли люди с разным бэкграундом, эстонцев было около 60-70%, остальные были других национальностей. Всего пришло около ста человек. Я рада, что не было большого скопления людей".
В середине мая в Израили и Палестине вспыхнул очередной конфликт. Погибли десятки людей с обеих сторон.
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