ФОТО: Подвеска подвела. Тянак прервал Ралли Португалии

Второй день португальского ралли складывался для эстонского гонщика как нельзя лучше. Он выиграл 4 заезда и лидировал в общем зачете, опережая ближайшего преследователя Элфина Эванса на 20 с лишним секунд. Однако на СУ14 у Тянака сломалась подвеска и он вынужден был остановиться.