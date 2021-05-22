По Мустамяэ пустят беспилотные автобусы

В ходе реализации зарубежного проекта Interreg Baltic Sea Region ”Sohjoa Last Mile — пилот экологичного самоходного автобуса последней мили” предстоящим летом в течение двух месяцев в районе Таллиннского университета будет ”обкатываться” проект с участием созданного в университете автобуса ”Iseauto”. В рамках проекта управление будет осуществляться через телеоператора, когда человек управляет автобусом из контрольного помещения TalTech, а для связи будет использоваться зона действия 5G. Цель пилотного проекта заключается в том, чтобы узнать, как может выглядеть управление через телеоператора в будущем.

По словам председателя Таллиннского горсобрания Тийта Терика, в разных районах столицы на общественных дорогах уже много лет и без особых проблем тестируются беспилотные автобусы. ”В части многих инновационных решений мы исходим из принципа — думай глобально, тестируй в Таллинне. Надеемся, что этот редкий даже в мировом масштабе технологический эксперимент, когда оператор больше не находится в транспортном средстве, позволит в ближайшие годы в некоторых регионах начать регулярную и постоянную эксплуатацию самоходных автобусов”, — отметил Терик.

Ведущий партнер проекта — финский университет Metropolia, в качестве других партнеров выступают Департамент транспорта Таллинна, Таллиннский технический университет, Forum Virium из Хельсинки, регион Конгсберг (Норвегия) и регион Земгале (Латвия).

Бюджет Таллиннского транспортного департамента в этом проекте составит 74 000 евро, зарубежная поддержка составит 85%, собственное участие — 15%.