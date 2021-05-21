На променаде улицы Рейди горожан ждут мороженое, напитки и еда

”Несмотря на то, что погода в последнее время не способствует нахождению на свежем воздухе, надеемся, что с приближением лета она улучшится и вместе с этим променад улицы Рейди вновь станет популярным местом для прогулок. Кроме вида на море, там теперь можно отведать еду и напитки. Мороженое и прохладительные напитки можно купить на променаде уже с прошлой недели, а с завтрашнего дня там будут продавать и еду”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.