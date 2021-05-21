На променаде улицы Рейди горожан ждут мороженое, напитки и еда(4)
”Несмотря на то, что погода в последнее время не способствует нахождению на свежем воздухе, надеемся, что с приближением лета она улучшится и вместе с этим променад улицы Рейди вновь станет популярным местом для прогулок. Кроме вида на море, там теперь можно отведать еду и напитки. Мороженое и прохладительные напитки можно купить на променаде уже с прошлой недели, а с завтрашнего дня там будут продавать и еду”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Мороженое и прохладительные напитки на променаде улицы Рейди в трех местах продает фирма Tammede all OÜ, которая выиграла соответствующий конкурс. Конкурс на продажу уличной еды выиграла фирма YS Investeeringud OÜ. Алкогольные напитки на променаде продавать запрещено.
Кроме этого, родители могут на променаде взять для детей на прокат игрушечный педальный автомобиль.