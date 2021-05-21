Старый Таллинн окружила экзотическая зеленая стена

Знакомые прогуливающимся по Старому городу горожанам бетонные голуби украшают город с 2005 года и прекрасно справляются со своей работой, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — Теперь пришло время для поиска нового решения, которое не только препятствовало бы движению автотранспорта, но и радовало глаз пешеходов. Для поиска скульптуры малой формы, которая выполняла бы функцию дорожного заграждения, Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства организовал в 2018 году конкурс идей, победителем которого стала работа ”Зеленая городская стена”. По этому образцу было изготовлено 30 бетонных заграждений, которые установлены на улицах Харью и Кулласепа”.

Целью конкурса был поиск визуально вписывающихся в городскую среду и соответствующих техническим требованиям архитектурно и/или художественно оформленных заграждений. На конкурс поступило 14 разных вариантов, лучшим из которых стал эскиз от Stuudio Tallinn ”Зеленая городская стена”.

По словам Виллема Томисте, автора победившей работы, он был вдохновлен стеной и бастионами Старого города.

”Речь идет о дорожных заграждениях, окружающих Ратушную площадь, которое стало нынешней зеленой городской стеной, — сказал Томисте. — Публичное пространство является гостиной для горожан и так же, как и дом, пространство улицы Харью запланировано меняющимся, чтобы быть современным и свежим. Зимой здесь растут вечнозеленые сосны и брусника, летом — пальмы и другие экзотические растения — точно так же, как было на террасе располагавшегося здесь сто лет назад отеля ”Золотой лев”.