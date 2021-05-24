Cреди стран Балтии в Эстонии самый низкий интерес работников к третьей пенсионной ступени. Пассивны и работодатели(7)
Результаты опроса показывают, что 59% опрошенных в Эстонии не откладывают деньги в третью пенсионную ступень. Этот показатель в Латвии составляет 57%, а в Литве 52%. Тем не менее, пенсия со стороны работодателя может быть одним из способов повысить заинтересованность людей в дополнительном пенсионном обеспечении: 49% жителей Эстонии, которые ещё не сделали этого, думают, что они будут накапливать свои средства в рамках III ступени, если их работодатель будет добавлять эквивалентную сумму к их накоплениям в пенсионную ступень.
”Регулярное внесение даже небольших сумм в третью ступень — самый простой способ начать обеспечивать растущую финансовую свободу для пожилых людей”, — сказал менеджер по пенсионным продуктам Luminor Ханнес Кууск. ”С точки зрения работодателя, предложение пенсии работодателя — это ответственная инициатива, проявление заботы о работнике. Таким образом, работодатель показывает, что он также думает о будущем своих сотрудников, внушает чувство безопасности и, таким образом, повышает ценность работы в компании. Luminor предлагает своим сотрудникам такую возможность”, — сказал он.
Однако исследование подтверждает, что в настоящее время пенсия работодателя в Эстонии не получила широкого распространения. 28% респондентов копят средства в третьей ступени самостоятельно, хотя работодатель со своей стороны взносов не делает. 9% респондентов заявили, что их работодатель копит для них пенсию, но сами они в III ступень деньги не откладывают. Только 4% людей заявили, что копят сами в дополнение к тому, что для них откладывает работодатель. Это означает, что в Эстонии только 13% работающего населения получает поддержку работодателя при накоплении в третью ступень, в то время как в Литве доля получателей пенсии работодателя достигает 20%. Ситуация в Латвии аналогична эстонской (12%).
В Эстонии среди тех, кто самостоятельно копят деньги в III пенсионной ступени, больше всего специалистов и служащих. В Латвии таких людей больше всего в возрастной группе 50–59 лет, а в Литве — среди предпринимателей.
Хотя согласно результатам опроса, почти половина жителей Эстонии, которые в настоящее время не вносят какой-либо вклад в III ступень, были бы более заинтересованы в ней, если бы работодатель их поддержал, интерес к этому в Эстонии по сравнению с Латвией и Литвой ниже. В Литве подобной возможностью заинтересовались бы 53% респондентов, а в Латвии — 63%.
Исследование по заказу Luminor было проведено в апреле 2021 года исследовательским центром RAIT Faktum & Ariko. В ходе опроса было опрошено более 1000 человек в каждой из стран Балтии, а выборка состояла из людей в возрасте от 18 до 74 лет, работающих в частном секторе.