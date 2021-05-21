В системе Smart-ID, Mobiil-ID и ID-карт ночью произошел глобальный сбой. Частично предоставление услуг восстановлено

Кроме этого была нарушена и выдача новых ПИН-кодов, работа Mobiil-ID и сертификатов ИД-карт. Сбой произошел в результате плановых работ по обновлению.

Как сообщила в 12.40 компания SK ID Solutions, начиная с 11.17 выдача выдача ID-карт, digi-ID и карт вида на жительства в системе обслуживания Департамента полиции и погранохраны возобновлено.

Частично восстановлено использования Mobiil-ID. Регистрация счетов Smart-ID и выдача Mobiil-ID по-прежнему может быть нарушена.

По сообщению SK ID Solutions, они занимаются ликвидацией неполадок.