Экономика
21.05.2021, 11:31

В системе Smart-ID, Mobiil-ID и ID-карт ночью произошел глобальный сбой. Частично предоставление услуг восстановлено

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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.
Foto: Hendrik Osula
Сегодня с полуночи из-за технических неполадок нарушена процедура регистрации Smart-ID, а также выдачи Mobiil-ID, ID-карт и карт вида на жительства.

Кроме этого была нарушена и выдача новых ПИН-кодов, работа Mobiil-ID и сертификатов ИД-карт. Сбой произошел в результате плановых работ по обновлению.

Как сообщила в 12.40 компания SK ID Solutions, начиная с 11.17 выдача выдача ID-карт, digi-ID и карт вида на жительства в системе обслуживания Департамента полиции и погранохраны возобновлено.

Частично восстановлено использования Mobiil-ID. Регистрация счетов Smart-ID и выдача Mobiil-ID по-прежнему может быть нарушена.

По сообщению SK ID Solutions, они занимаются ликвидацией неполадок.

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