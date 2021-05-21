Загорелый вид главы Департамента здоровья вызвал разговоры о его поездке в экзотические края. Это правда?

В начале мая Департамент здоровья призывал трезво оценивать ситуацию и избегать любых контактов, которые не являются необходимыми.

В то же время глава департамента Юллар Ланно на личном автомобиле съездил с 12 по 15 мая во время отпуска в Литву. Так как он был вакцинирован, ему не требовались тестирование и самоизоляция.

Между тем загорелый вид чиновника вызвал разговоры о его поездке в более экзотические края, но Ланно опроверг эти слухи. "Местом назначения был небольшой поселок между Клайпедой и Палангой", — рассказала глава коммуникационного отдела департамента Имре Каас.

"Литва не вводил запрет на въезд, она открыта для туристов. Литва — надежная страна, которая применяет схожие с Эстонией меры безопасности, чтобы свести вероятность заражения к минимуму", — отметила Каас.

"Департамент здоровья не рекомендует ездить в те страны, в отношении которых нет достоверных данных о распространении коронавируса", — пояснила она.

Представитель Департамента здоровья заверила, что сотрудники ведомства в настоящий момент руководствуются при выполнении действующих правил своей совестью, как и любой другой добросовестный человек.

"В эпидемиологическом смысле мы достигли ситуации, когда наши общие усилия помогают делать наше общество всё более открытым".