В Таллинне с 1 января значительно изменят порядок парковки. Какие ожидаются новшества?

Согласно изменению, с января 2022 года жильцы новых домов, получивших разрешение на строительство в зоне платной парковки Таллинна, утратят возможность получения разрешений на парковку на улице по льготной цене. Изменение обусловлено тем обстоятельством, что нормы количества парковочных мест в Таллинне, принятые в 2020 году, обязывают девелоперов сооружать вместе с домами достаточно парковочных мест.

Председатель комиссии горсобрания по городскому хозяйству Энно Тамм сказал, что принятие проекта, который изменяет основания для предоставления жителям льгот на плату за парковку, позволит в дальнейшем использовать землю в центре города, которая является крайне ограниченным ресурсом, намного более бережливо и разумно.

Планируемое изменение не коснется жителей домов, построенных до 1 января 2022 года, но в дальнейшем на внесенную в регистр населения в качестве местожительства квартиру на льготных условиях будет выдаваться только одно разрешение. ”Ограничение льготных разрешений на парковку на одну квартиру уменьшит количество льготных разрешений, которые выдаются на основании фиктивной регистрации”, — пояснил председатель комиссии по городскому хозяйству.

По словам Энно Тамма, цель заключается в том, чтобы уменьшить парковочную нагрузку платной парковочной зоны в центре города. ”Жители должны по возможности парковать машины, прежде всего, на своей недвижимости. Если парковка на городской улице оказывается в разы дешевле, возникает ситуация, когда построенные на недвижимости парковки стоят пустыми”, — добавил он.

Внесенные к проекту поправки будут обсуждаться на следующей неделе на собрании комиссии горсобрания по городскому планированию. Второе чтение проекта планируется провести на заседании горсборания, которое пройдет 3 июня.