Госсекретарь не видит в расходах Ратаса коррупции. Глава комиссии Рийгикогу считает по-другому(7)
По словам председателя специальной комиссии Эдуарда Одинца, услышанные разъяснения наводят на мысль, что мы можем иметь дело с коррупцией. У многих расходов отсутствовали конкретные объяснения — кому и для чего именно были сделаны подарки. ”Нам объяснили, что роль Государственной канцелярии — обслуживать премьер-министра и что ставить под сомнение его запросы — не принято, — рассказал Одинец об услышанном на заседании. — Таким образом, подтверждались и те подарки и счета, в отношении которых не было точно известно, кому и с какой целью они были сделаны”.
По словам Одинца, в дальнейшем следует стремиться к большей прозрачности в использовании публичных средств. Также стоит придерживаться рекомендаций ГРЕКО и информировать министров и политических советников при вступлении на должность о принципах честности и этики. Стоит проводить с ними конфиденциальные консультации на эту же тему.
По словам члена комиссии Марко Шорина, в компетенции комиссии оценить, есть ли что-либо коррупционное в действиях государственного чиновника.
”Полученные сегодня ответы были исчерпывающими. По заверению государственного секретаря, в действиях бывшего премьер-министра нет ничего коррупционного и все его действия были правомерными. Работник службы протокола также отметил, что опубликованная в СМИ информация об использовании в личных целях корзин с едой не отвечает действительности. Подарки и крендели, преподнесенные премьер-министром — это норма”, – сказал Шорин.
По его словам, для того, чтобы специальная комиссия смогла внести больше ясности, необходимо обратить внимание на деятельность всех высших должностных лиц. По его мнению, было бы разумно проанализировать предложения MTÜ Korruptsioonivaba Eesti — стоит ли ввести нормы в отношении расходов, связанных с работой высших должностных лиц.
Государственный секретарь Таймар Петеркоп сказал комиссии, что не видит элементов коррупции в деятельности бывшего премьер-министра и что на основании имеющихся у него фактов можно сделать заключение, что и с юридической точки зрения деятельность премьер-министра была корректной, так как, по словам Юри Ратаса, его расходы были связаны с его работой в качестве премьер-министра. По словам Петеркопа, за расходы отвечает руководитель по расходам, который следит за тем, чтобы расходы были законными. Однако он признал, что отчетность могла бы вестись точнее.
Специальная комиссия планирует продолжить обсуждение использования публичных средств в частных интересах. С этой целью на заседание планируется пригласить руководителей бюро бывшего премьер-министра. Также комиссия хочет получить обзор бюджета, связанного с представительскими расходами, от Канцелярии Рийгикогу и от Канцелярии Президента Республики.
Скандал вокруг нецелевых расходов Юри Ратаса во время пребывания на посту премьер-министра вспыхнул неделю назад после публикации в еженедельнике Eesti Ekspress.