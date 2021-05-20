ЧП и криминал
20.05.2021, 16:50

Айвар Мяэ избежал штрафа: Госсуд не принял к рассмотрению жалобу полиции

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Priit Simson
В четверг вступило в законную силу решение Харьюского уездного суда, по которому был аннулирован штраф в 400 евро, назначенный полицией бывшему руководителю Национальной оперы "Эстония" Айвару Мяэ за сексуальные домогательства.

Решение вступило в законную силу, поскольку Госсуд не принял к рассмотрению поданную Департаментом полиции и погранохраны кассационную жалобу, передает rus.err.

В конце июня 2020 года ряд сотрудниц Национальной оперы "Эстония" выступил с заявлением, что Мяэ унижал их и домогался. В конце августа Айвар Мяэ подал заявление об отставке, которое совет Национальной оперы удовлетворил.

В октябре полиция назначила Мяэ штраф, заявив, что в ходе проведенного расследования факт сексуальных домогательств был доказан. Защитник Айвара Мяэ обжаловал это решение в суде.

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