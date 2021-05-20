Айвар Мяэ избежал штрафа: Госсуд не принял к рассмотрению жалобу полиции

Решение вступило в законную силу, поскольку Госсуд не принял к рассмотрению поданную Департаментом полиции и погранохраны кассационную жалобу, передает rus.err.

В конце июня 2020 года ряд сотрудниц Национальной оперы "Эстония" выступил с заявлением, что Мяэ унижал их и домогался. В конце августа Айвар Мяэ подал заявление об отставке, которое совет Национальной оперы удовлетворил.

В октябре полиция назначила Мяэ штраф, заявив, что в ходе проведенного расследования факт сексуальных домогательств был доказан. Защитник Айвара Мяэ обжаловал это решение в суде.