ФОТО и ВИДЕО: Отт Тянак выиграл первый день Ралли Португалии

В первый день ралли доминировали гонщики команды "Хендай", занимавшие три первых места - Дани Сордо, Отт Тянак и Тьерри Невилль. Но на СУ7 сначала угодил в аварию бельгиец, который вынужден был прервать ралли, а затем возникли проблемы у Сордо. Новым лидером стал Тянак, выигравший заключительный заезд дня.