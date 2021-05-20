20.05.2021, 14:50
Доходы Керсти Кальюлайд сократились за год в два раза до 94 000 евро(41)
Foto: Sven Arbet
В 2020 году общий доход президента Эстонии Керсти Кальюлайд составил 93 743 евро. Это более чем в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом, когда суммарный доход главы государства составил 192 993 евро.
Однако этому есть простое объяснение: в 2020 году Керсти Кальюлайд больше не получала компенсацию от Европейской счетной палаты, в которой она работала до того как стала президентом, пишет RusERR.
В 2019 году доходы Керсти Кальюлайд от работы президентом составили 85 945 евро, а в виде компенсации бывшему члену Европейской счетной палаты она тогда получила 107 048 евро.
Данное пособие Керсти Кальюлайд получала в течение трех лет. За три года его общая сумма составила около 386 000 евро.
В Европейской счетной палате Керсти Кальлайд была представителем Эстонии с 2004 по 2016 год.