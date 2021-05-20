Таллиннский пенсионер лишился 80 000 евро из-за распространенной мошеннической схемы

Пенсионер лишился денег в ходе мошеннической схемы, которая уже широко распространена среди преступников. Мужчина увидел рекламу в YouTube, которая посоветовала портал для инвестиций unixbroker.com, где нужно было оставить свои контактные данные для создания аккаунта.

Вскоре с пенсионером связался маклер, который помог создать аккаунт на портале и оставил у жертвы неверное впечатление о реальных условиях портала. В качестве первого взноса пенсионер перевел на счет сайта 206 евро.

Вместе с переводом денег он дал маклеру доступ к своему компьютеру и телефону, скачав на них программу удаленного доступа AnyDesk. После этого мошенники создали на его имя несколько криптовалютных кошельков и сделали с банковских счетов пенсионера под разными предлогами переводы на 80 302 евро.

В один момент жертва поняла, что несмотря на обещания маклеров, уже невозможно снять деньги, переведенные на различные счета, не говоря уже об обещанном доходе по интрессам. Кроме того, маклеры под разными предлогами требовали дополнительные денежные переводы.

В итоге пенсионер обратился в полицию, которая начала расследование. Общий ущерб составил 80 508 евро.

Полиция напоминает, что нельзя сообщать посторонним людям свои личные данные и пароли, а также давать им доступ к своим устройствам через программы TeamViewer и AnyDesk. При получении подозрительного звонка нужно тут же сообщить об этом полиции по номеру 612 3000 или передать информацию через сайт cyber.politsei.ee.