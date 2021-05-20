Рийгикогу принял закон о временных изменениях в начислении родительской зарплаты

Исключение будет действовать для родителей детей, родившихся в период с 1 января 2021 года до 31 декабря 2023 года, пишет RusERR.

Поскольку размер родительской зарплаты рассчитывается за период в 21 календарный месяц до рождения ребенка, из которого вычитается девять месяцев беременности, то размер пособия для детей, родившихся в вышеуказанный период, будет рассчитываться по доходу родителя в течение периода с 1 марта 2020 года до 28 февраля 2023 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, данная временная мера повлияет примерно на 3% семей, получающих данное пособие.

Кроме того, новая редакция закона позволяет платить семейные пособия за первый месяц учебного года на детей 16-19 лет без проверки данных об учебе.