Крик души из Нарвы: у нас у всех есть общая боль, которая связана с Кренгольмом

В регионе, который десятилетиями был заточен под промышленность и производство, сложно сходу объяснить, зачем нам нужна в таком объеме культура. Простые люди здесь всю жизнь работали преимущественно на заводах, а не в художественных мастерских. Идея культурного квартала даже сейчас ясна, наверное, больше в Таллинне и Тарту, но не нам самим. Здесь нам больше понятно, с экономической точки зрения, зачем нам нужен, например, промпарк. А вот зачем нам строить культурный квартал — это пока еще дремучий лес, выход из которого мы не найдем до той поры пока не поймем, что такое сектор креативной экономики и как его комплексно развивать в городе и в регионе в целом.

На данном этапе, я считаю, это уже очень много. Главное, чтобы неравнодушные к этой теме люди смогли найти общий язык, сесть за один стол и разработать тот единый вектор развития, которых будет учитывать интересы всех сторон. И интересы местных жителей тоже, которые сейчас больше всего к этой теме настроены скептически. Их настроения понятны. Об этом на вчерашнем обсуждении по теме Кренгольма хорошо сказала директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова. У нас у всех есть та общая человеческая боль, которая связана с Кренгольмом, не принимать во внимание которую при движении вперед, невозможно.

Поддерживаю, однако понимаю, насколько тяжелым будет путь к достижению желаемого. Нам дали зеленый свет на строительство культурного квартала "Мануфактура", о котором мы мечтали, однако по существу еще мало кто понимает, каким точно культурный квартал будет в действии. Предельно ясно, наверное, только одно: он должен стать культурным объектом государственного значения, ведь финансово проект поддержан именно с этой целью. Конкретных ответов на главный вопрос, как сделать так, чтобы культурный квартал стал туристическим магнитом для людей со всего мира, нет. Пока есть неоформленные в одну ясную стратегическую концепцию предложения разных людей, которым Нарва и Кренгольм небезразличны.

Если говорить на простом языке, то для того, чтобы запустить успешный продукт на производство, нужно сначала его разработать. Разработкой занимаются, например, дизайнеры, местом работы которых и может стать культурный квартал "Мануфактура". Об этом вчера немного говорил на дискуссии Ivan Sergejev. Дизайнеры свое образование получают в академиях искусств. Это по сути своей художники, которые своим творчеством помогают производителям сделать их продукцию уникальной.

То, как оформлена сейчас уличная выставка "Кноп 200" — это хороший пример того, как работа художника Katline Graphic Design стала нужна в виде качественного графического дизайна для оформления выставки. В наших реалиях просто необходимы творческие люди, которые один и тот же продукт могут сделать оригинальным и оформить его подачу так, чтобы это было интересно больше, чем одному человеку.

Если смотреть в прошлое, то известность продукции Кренгольма давал ее творческий цех, где работали художники. Именно они сделали Кренгольм известным во всем СССР. Я напомню, что творчество художницы Тамары Барбариной Тамара Барбарина неотделимо от Кренгольма. Она, как и другие художники творческого цеха, занималась в то время разработкой новых идей для продукции и была дизайнером того времени.

Нас всех, наверное, с толку сбивает именно то, что "Мануфактуре" дано на данном этапе определение культурного квартала и нам кажется, что там будут только концертные залы, выставки и т.д., но это не так. Мы уже сейчас серьезно обсуждаем, как создать комплекс, куда смогли бы прийти предприниматели, чья деятельность основывается на разработке новых концепций продуктов, которую они смогли бы предлагать на производство.