Экономика
19.05.2021, 22:22

Инвесторы портала Wisefund, которые считают себя жертвами мошенничества, проиграли в суде

 
Harju Maakohtu uus hoone
Harju Maakohtu uus hoone
Foto: Madis Veltman
Инвесторы, которые вкладывали деньги через краудфандинговый портал, управляемый фирмой Wisefund Capital OÜ, утверждают, что компания собирала деньги для несуществующих проектов. Осенью они подали в суд заявление о банкротстве Wisefund, но проиграли дело, пишут "Деловые ведомости".

В предупреждении о банкротстве, направленном 9 октября, инвесторы попросили Wisefund Capital погасить требования в течение 10 дней, однако фирма этого не сделала.

Жалобу о том, что Wisefund инвестировал деньги в несуществующие проекты, следует рассматривать не в рамках банкротного дела, решил окружной суд.

Теперь инвесторам остается надеяться на уголовное производство, которое было начато Пыхьяской окружной прокуратурой против Wisefund прошлой осенью.

Портал меж тем продолжает работать и даже объявил, что привлекает 500 000 евро от инвесторов, которые пустит на свое развитие.

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