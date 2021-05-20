ПОДКАСТ | "Где справедливость?" Каллас о поездках Ратаса и хорошем президенте Кальюлайд(24)
"Мы четко выразили свою позицию. Нынешний президент Керсти Кальюлайд должна остаться на посту президента следующие 5 лет. Сейчас у государства нет времени заниматься политическими играми и искать президента. Задача президента — представлять страну за границей. Керсти Кальюлайд с этим очень хорошо справляется. Я не вижу причин, зачем нам менять президента", — сказала Кристина Каллас.
"Да, у русскоязычных есть претензии к Кальюлайд после речи 24 февраля. Согласна, она неправильно высказалась. Наверное, у нее нет русских советников. Они бы не допустили такого выражения в речи президента. К русским нельзя обращаться: вы русские не понимаете нас эстонцев. Это была серьезная ошибка.
Возможно, 15 лет назад эти слова восприняли бы иначе. Раньше русские ждали, что президент к ним обратится хоть как-нибудь. Помню, когда Томас Хендрик Ильвес сказал: наши русскоязычные соотечественники. Всем это очень понравилось, все аплодировали — наконец-то! Теперь же мы дошли до такой стадии, когда русскоязычным не нравится, что их разделяют".
EKRE постоянно критикует президента. Другие партии пока не дали понять, хотят ли они видеть следующим президентом Керсти Кальюлайд или нет. Кто может выдвинуть ее кандидатуру?
"Я думаю, Партия реформ, Социал-демократы или Isamaa. Кая Каллас говорила, что Кальюлайд — хороший президент. Важно, чтобы президент не был партийным человеком. Не руководит партией, не числится в ней. Если он партийный, как например Юри Ратас, то он будет достаточно уязвимым.
У Юри Ратаса очень много проблем в своей партии. Мне трудно представить президентом лидера партии. Вдобавок у Центристской партии было столько скандалов, подозрений. А президент — это гарант Конституции. Представьте, президентом становится человек, под руководством которого его организацию осудили и проводят различные коррупционные расследования. Это странно".
Неделю назад газета Eesti Ekspress опубликовала расследование о тратах Юри Ратаса на посту премьера. Например, политик потратил на командировку на Сааремаа 12000 евро.
"Я очень рассердилась после этой информации. Это наши деньги, мы выдаем ему эти деньги, чтобы он работал, а не расслаблялся. Где справедливость? В тот момент, когда многие остались без работы, мы не можем повысить зарплаты учителям, спасателем, нет денег на содержание оркестра (имеется в виду оркестр Сил обороны — прим. RusDelfi). И в этот же момент мы узнаем, что Ратас тратит такие деньги на поездки и ужин с коллегами.
Вопрос в том, как тратит деньги премьер-министр. Нужно ли выезжать за день до встречи и ночевать в самом дорогом месте не только на Сааремаа, но, возможно, и в Эстонии? Нет чувства солидарности с обществом. Он не подумал, что не может себе этого позволить, ведь это несправедливо к своему народу", — резюмировала Кристина Каллас.