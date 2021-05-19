В Хааберсти ведется активная борьба с опасным чужеродным видом слизней

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова, цель толоки по уборке с территории вредителей помешать массовому распространению испанских слизней. ”Благоприятные погодные условия поспособствовали тому, что на пешеходных дорожках, газонах и в садах района появилось огромное количество испанских слизней”, — сказал Сильянов.

”Чтобы помешать распространению чужеродного вида в Какумяэ установили специальные контейнеры, предназначенные для сбора слизней, которые жители активно заполняют собранными вредителями, а управа регулярно опорожняет. Но несмотря на все усилия, этой весной испанских слизней так много, что только этого недостаточно. Поэтому необходимо скоординировать действия, чтобы собрать вредителей с максимально большой территории и уничтожить до того момента, когда каждая особь оставит после себя порядка 400 яиц, из которых вылупятся новые вредители”, — рассказал заместитель старейшины и добавил, что в рамках толоки жители смогут индивидуально собрать с пешеходных дорожек и газонов района слизней или же уничтожить их с помощью специального спрея. ”Дождливая погода нравится слизням, и они в это время особенно активны. Поэтому нынешняя погода особенно благоприятна для проведения толоки”, — продолжил Сильянов.

По словам заместителя старейшины, на толоку приглашаются все желающие. ”Всех участников толоки управа снабдит необходимым для сбора и уничтожения слизей инвентарём”, — сказал Сильянов и подтвердил, что толока по уборке с территории слизней пройдёт с учетом всех ограничений. Руководители толоки обеспечат добровольцев необходимым инвентарём. Всего предусмотрено четыре пункта раздачи инвентаря — возле пункта техосмотра на улице Пикалийва, на остановке Ланди, на парковке Раннамыза теэ возле болота Ыйсмяэ и на остановке Кескпяэва в Тискре.

На толоке по уборке территории от испанских слизней будет испробован специальный раствор на растительной основе для уничтожения этих вредителей. Инвентарь для сбора (вёдра, резиновые перчатки и мешки), а также специальное средство (спрей на растительной основе) будет предоставлен управой. Ведра для сбора вредителей получены для вторичного использования от кухни/столовой садов и школ района. Собранных слизней управа доставит в Таллиннский крематорий для мелких животных, где они будут кремированы.