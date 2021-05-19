Керсти Кальюлайд подписала вызвавший протесты закон, позволяющий полиции штрафовать за несоблюдение коронаограничений(122)
Закон уточняет полномочия правительства и Департамента здоровья, а также создает четкие правовые основания для того, чтобы в случае распространения инфекционного заболевания обязать людей соблюдать меры предосторожности.
Согласно закону, в случае особо опасных инфекционных заболеваний и в случае, если такое решение будет неизбежно, Департамент здоровья и правительство также могут временно закрыть социальные учреждения или ограничить их деятельность. Закон позволяет запретить собрания и мероприятия, а также установить требования в отношении их проведения.
Закон дополнен возможностью привлекать полицию и другие правоохранительные органы к выполнению задач Департамента здоровья в случае чрезвычайного положения или ситуации, связанных с эпидемией инфекционного заболевания.