Страхование от рака: как это работает?(4)
Ежегодно в Эстонии регистрируется 8000 случаев этого заболевания, смертность от онкологии составляет четверть от всех смертельных случаев. Широко распространено оно и во всём мире. Поэтому, считает Вярк, эта проблема очень актуальна.
Задача страхования, по её словам, — выявить проблемные места, оценить риски и предложить клиентам помощь при наступлении этих рисков.
”При создании этого продукта мы старались сделать его максимально простым и доступным для всех желающих”, — говорит Вярк.
Для оформления страховки необходимо соответствовать двум критериям. Первый — возраст от 18 до 55 лет. Второй — у желающего застраховаться человека не должно быть ранее диагностированного онкологического заболевания.
”Больше никаких вопросов о здоровье мы не задаём”, — подчёркивает Вярк. Никаких иных обследований проходить не нужно.
Сумму страхования каждый выбирает сам: от 1000 до 100 000 евро. При выборе суммы человек должен исходить из личных обстоятельств, например, наличия несовершеннолетних детей, непогашенных кредитов и прочего.
”С нашей стороны дополнительных ограничений по сумме нет”, — отмечает Вярк.
При заключении договора страхования сразу предоставляется бесплатная защита и всем несовершеннолетним детям, в том числе нерождённым детям, то есть детям, которые родятся в течение действия договора страхования. Страховая сумма на детей составляет 50% от суммы родителя, максимально это 25 000 евро. При этом данные ребёнка сообщать не нужно.
Если у ребёнка диагностируется онкологическое заболевание, то родитель также получает возмещение и возможность заниматься его здоровьем.
Размер возмещения по договору страхования зависит от поставленного диагноза и от стадии заболевания, от того, имеются ли метастазы или у человека какое-то локальное заболевание. В зависимости от этого выплачивается 10%, 20% или 100% от суммы страхования.
”Как человек распорядится этими деньгами — это его личное дело, мы не требуем никакой отчётности, никаких чеков, — говорит Вярк. — Или он потратит деньги на какое-то дополнительное лечение, не оплачиваемое Больничной кассой, или досрочно погасит жилищный кредит и позаботится о будущем своей семьи, или исполнит какую-то свою давнюю мечту — это человек решает сам”.
Риски у компании высоки, так как онкология в Эстонии регистрируется довольно часто, но, уверена Вярк, в этом и есть смысл страхования. Данный проект в том числе социальный.
”Когда мы начали готовить этот проект, мы задумались о том, чтобы работать с какой-то некоммерческой организацией, с каким-то фондом или союзом, беседовали с разными организациями, и решили часть всех полученных за этот вид страхования средств отдавать на поддержку их деятельности. В результате мы выбрали Раковый союз Эстонии, потому что они занимаются не последствиями заболевания, а предотвращением. Их основная деятельность — информирование населения о возможных рисках и факторах, которые могут привести к онкологическим заболеваниям, о том, как важно вовремя проходить диагностику”.
По словам Вярк, исследования показывают, что у большинства жителей Эстонии нет сбережений, и когда случается несчастье или начинаются проблемы со здоровьем, люди, помимо физических и моральных проблем, сталкиваются с большими финансовыми трудностями, а страхование в этом может им помочь.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.