Страхование от рака: как это работает?

Ежегодно в Эстонии регистрируется 8000 случаев этого заболевания, смертность от онкологии составляет четверть от всех смертельных случаев. Широко распространено оно и во всём мире. Поэтому, считает Вярк, эта проблема очень актуальна.

Задача страхования, по её словам, — выявить проблемные места, оценить риски и предложить клиентам помощь при наступлении этих рисков.

”При создании этого продукта мы старались сделать его максимально простым и доступным для всех желающих”, — говорит Вярк.

Для оформления страховки необходимо соответствовать двум критериям. Первый — возраст от 18 до 55 лет. Второй — у желающего застраховаться человека не должно быть ранее диагностированного онкологического заболевания.

”Больше никаких вопросов о здоровье мы не задаём”, — подчёркивает Вярк. Никаких иных обследований проходить не нужно.

Сумму страхования каждый выбирает сам: от 1000 до 100 000 евро. При выборе суммы человек должен исходить из личных обстоятельств, например, наличия несовершеннолетних детей, непогашенных кредитов и прочего.

”С нашей стороны дополнительных ограничений по сумме нет”, — отмечает Вярк.

При заключении договора страхования сразу предоставляется бесплатная защита и всем несовершеннолетним детям, в том числе нерождённым детям, то есть детям, которые родятся в течение действия договора страхования. Страховая сумма на детей составляет 50% от суммы родителя, максимально это 25 000 евро. При этом данные ребёнка сообщать не нужно.

Если у ребёнка диагностируется онкологическое заболевание, то родитель также получает возмещение и возможность заниматься его здоровьем.

Размер возмещения по договору страхования зависит от поставленного диагноза и от стадии заболевания, от того, имеются ли метастазы или у человека какое-то локальное заболевание. В зависимости от этого выплачивается 10%, 20% или 100% от суммы страхования.